2022-10-29 11:00:00 – 2022-10-29 18:00:00 À vos marque-pages, prêts ? Évadez-vous ! Rendez-vous les 29 et 30 octobre prochains pour la 20ème édition du Salon du livre de Trouville-sur-Mer ! Un rendez-vous incontournable de la ville où plus d’une quarantaine d’auteurs (romans, essais, biographies …) viendront à la rencontre du public. Au programme : tables rondes, rencontres, dédicaces, lecture et grand entretien ! Existant depuis 2002, le salon du livre revient tous les ans pour vous permettre de rencontrer des auteurs locaux et internationaux francophones. Chaque année, une cinquantaine d’écrivains sont présents et viennent à la rencontre du public. Commence alors toute une après-midi d’échanges, de dédicaces et de tables rondes thématiques. Des auteurs connus, moins connus, des nommés pour des prix littéraires… Du beau monde dans un événement accessible à tous ! Rendez-vous au Casino Barrière Trouville pour découvrir ou redécouvrir des livres de tous les genres. Il y en a pour tous les goûts ! Samedi 29 octobre, de 14h à 19h : salon du livre au Salon des Gouverneurs, rencontres et tables rondes aux Cures Marines

Dimanche, de 11h à 18h : grand entretien et lecture au Salon des Gouverneurs Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

