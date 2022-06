Salon du livre de Trets, 1 octobre 2022, .

Salon du livre de Trets

2022-10-01 10:00:00 – 2022-10-01 18:00:00

La Ville de Trets reçoit plus d’une vingtaine de plumes pour de la 28ème édition du Salon du livre de Trets. Rencontres et dédicaces rythmeront la journée.

Cette année nous aurons le plaisir d’accueillir M Bruno Carpentier en tant qu’invité d’honneur. Occasion pour les amateurs des romans policiers de découvrir son nouvel ouvrage et d’échanger avec l’auteur.

Comme chaque année vous retrouvez aussi, sur le même site du Château de Remparts, le » Librejado » des rencontres d’auteurs d’expression provençale organisées par le Felibrige.

28ème édition du Salon du livre de Trets au Château des Remparts, organisé en collaboration avec la Librairie U Culture.

