Salon du Livre de Trentemoult Maison de quartier Maison des Isles Rezé, dimanche 19 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-19 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre

Le Salon du Livre de Trentemoult se tiendra à la Maison des Isles, les 18 et 19 mai 2024 de 10h à 18h, et accueillera une soixantaine d’auteurs et autrices.Pour cette seconde édition, le village de Trentemoult offrira cette manifestation culturelle organisée par un collectif d’associations (La maison des Utopies Magnifiques – MUM, le CsC Loire & Seil, Les Romanciers Nantais, Rezé Histoire…) Les visiteurs découvriront le dynamisme local de la littérature sous toutes ses formes : romans, poésie, contes, BD, pour tous les âges. Des animations, lectures publiques, ateliers… souligneront le caractère festif de cet évènement, où des maisons d’éditions locales et engagées seront présentes.

Maison de quartier Maison des Isles Trentemoult Rezé 44400

http://cscloireetseil.over-blog.com cscloireetseil@mairie-reze.fr