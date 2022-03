Salon du livre de la Chartreuse du Liget Chemillé-sur-Indrois, 25 juin 2022, Chemillé-sur-Indrois.

Salon du livre de la Chartreuse du Liget Chemillé-sur-Indrois

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire Chemillé-sur-Indrois

40 auteurs de Touraine présentent leurs ouvrages et les dédicacent. Visite guidée du lieu. Conférences et débats. Buvette et restauration rapide.

contact@signature-touraine.fr +33 2 47 92 70 52 https://salondelachartreuse.fr/

Ed de Chivré

Chemillé-sur-Indrois

dernière mise à jour : 2022-03-09 par