Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois 37460, Chemillé-sur-Indrois Salon du livre de la Chartreuse du Liget Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois Catégories d’évènement: 37460

Chemillé-sur-Indrois

Salon du livre de la Chartreuse du Liget Chemillé-sur-Indrois, 19 juin 2021-19 juin 2021, Chemillé-sur-Indrois. Salon du livre de la Chartreuse du Liget 2021-06-19 10:00:00 – 2021-06-19 18:00:00

Chemillé-sur-Indrois 37460 Chemillé-sur-Indrois Pour la 1ère fois, Signature Touraine, l’association des auteurs et éditeurs en Touraine s’installe à La Charteuse du Liget à Chemillé-sur-Indrois. 40 écrivains y sont attendus.

Au grand air, sous des barnums, dans un cadre grandiose, les auteurs de l’association présenteront leurs derniers ouvrages.

Figureront, aux abords du cloître, quantités de livres sur l’histoire, de romans, de romans policiers, des ouvrages sur le patrimoine, des biographies et bien sûr des livres pour enfants…

Au programme aussi des visites guidées de La Chartreuse, la remise des prix du concours de nouvelles de Montrésor, la remise du prix de l’Académie française Alfred Bonnand aux élèves du collège Saint-Denis de Loches. Pour la première fois, 40 écrivains sont attendus dans un décor grandiose en plein air aux abords du cloître pour présenter leurs dernières œuvres. Aussi des visites guidées de La Chartreuse, la remise des prix pour les concours (Novelles de Montrésor et aux élèves du collège Saint-Denis) . contact@signature-touraine.fr https://salondelachartreuse.fr/ Pour la première fois, 40 écrivains sont attendus dans un décor grandiose en plein air aux abords du cloître pour présenter leurs dernières œuvres. Aussi des visites guidées de La Chartreuse, la remise des prix pour les concours (Novelles de Montrésor et aux élèves du collège Saint-Denis) . Pour la 1ère fois, Signature Touraine, l’association des auteurs et éditeurs en Touraine s’installe à La Charteuse du Liget à Chemillé-sur-Indrois. 40 écrivains y sont attendus.

Au grand air, sous des barnums, dans un cadre grandiose, les auteurs de l’association présenteront leurs derniers ouvrages.

Figureront, aux abords du cloître, quantités de livres sur l’histoire, de romans, de romans policiers, des ouvrages sur le patrimoine, des biographies et bien sûr des livres pour enfants…

Au programme aussi des visites guidées de La Chartreuse, la remise des prix du concours de nouvelles de Montrésor, la remise du prix de l’Académie française Alfred Bonnand aux élèves du collège Saint-Denis de Loches. Signature Touraine

Détails Catégories d’évènement: 37460, Chemillé-sur-Indrois Étiquettes évènement : Autres Lieu Chemillé-sur-Indrois Adresse Ville Chemillé-sur-Indrois lieuville 47.14398#1.12991