Salon du livre de la Bataille de Normandie, 5 juin 2022, .

Salon du livre de la Bataille de Normandie

2022-06-05 – 2022-06-05

Pour sa 13e édition, le salon du livre de la Bataille de Normandie rassemblera plus d’une trentaine d’éditeurs, auteurs, bouquinistes et vétérans qui présenteront et dédicaceront leurs ouvrages (biographies, romans, BD…) au château d’Audrieu, haut lieu de la bataille de Tilly sur Seulles.

Pour sa 13e édition, le salon du livre de la Bataille de Normandie rassemblera plus d’une trentaine d’éditeurs, auteurs, bouquinistes et vétérans qui présenteront et dédicaceront leurs ouvrages (biographies, romans, BD…) au château d’Audrieu, haut…

Pour sa 13e édition, le salon du livre de la Bataille de Normandie rassemblera plus d’une trentaine d’éditeurs, auteurs, bouquinistes et vétérans qui présenteront et dédicaceront leurs ouvrages (biographies, romans, BD…) au château d’Audrieu, haut lieu de la bataille de Tilly sur Seulles.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par