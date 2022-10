Salon du Livre de Givry Givry Givry Catégories d’évènement: Givry

Sane-et-Loire Givry EUR Organisé par la Médiathèque, le Salon du livre de Givry se tiendra dimanche 23 octobre de 10h à 18h dans la Salle des fêtes (14, rue de Cluny).

Au programme : Auteurs, Illustrateurs, Libraires, Éditeurs, Livres, Bandes-dessinées, Mangas, Ateliers, Expositions, Tout public…

Accueillant une trentaine d’acteurs du livre et proposant des ateliers menés par plusieurs invités tout au long de la journée, cet événement riche et varié permettra de contenter petits et grands, de satisfaire toutes les curiosités ! Entrée libre – Tirage au sort à 17h15 : plusieurs lots à gagner !

Buvette tenue par l’association A2c. Retrouvez le programme détaillé de l’événement

sur givry-bourgogne.fr et à la Médiathèque. + d’infos : 03 85 44 44 55 – bibliotheque@mairiedegivry.fr bibliotheque@mairiedegivry.fr +33 3 85 44 44 55 https://www.givry-bourgogne.fr/ Salle des fêtes 14 rue de Cluny Givry

