SALON DU LIVRE DE BALMA L’ODYSSÉE Balma, samedi 9 mars 2024.

SALON DU LIVRE DE BALMA L’ODYSSÉE Balma Haute-Garonne

Balma célèbre le livre et la lecture, sous toutes ces formes, pour tous les publics. Venez profiter des rencontres et activités du salon du livre en famille ! La passion des mots n’attend que vous !

Cette année, l’événement met à l’honneur le thème inspirant de la transmission, offrant ainsi une plongée passionnante dans le monde des mots et des idées intergénérationnels. Ce salon du livre promet une journée riche en découvertes littéraires, en échanges culturels, et en rencontres inspirantes avec des auteurs de renom.

Dans un esprit de partage et de dialogue, le salon vous offre l’opportunité unique de plonger dans un univers foisonnant de livres, de débats, et d’ateliers interactifs. Les passionnés de lecture peuvent déambuler parmi les stands des libraires, des auteurs et autrices, et des maisons d’édition, à la découverte de trésors littéraires, qu’ils soient classiques ou contemporains.

Au cœur de cet événement, des rencontres avec des auteurs locaux viennent enrichir les échanges vous permettant à vous lecteurs de découvrir les coulisses de la création littéraire et de partager vos impressions directement avec les créateurs. L’association Vent de mots propose des lectures tout au long de la journée, la boutique Balmakids fait rêver et créer les moins de 10 ans, et l’invité d’honneur, Claude Bourdoncle, vous emporte dans ses voyages littéraires !

Des conférences thématiques, des lectures publiques, des animations pour petits et grands sont également au programme, offrant à chacun l’occasion de s’immerger dans l’univers captivant de la littérature. Des ateliers d’écriture et d’illustration de carnets de voyage sont proposés aux adolescents. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 19:00:00

L’ODYSSÉE 20 Place de la Libération

Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie contact@assoludendo.fr

