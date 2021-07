Gellin Gellin Doubs, Gellin Salon du livre comtois Gellin Gellin Catégories d’évènement: Doubs

Gellin

Salon du livre comtois Gellin, 7 août 2021-7 août 2021, Gellin. Salon du livre comtois 2021-08-07 – 2021-08-07

Gellin Doubs Gellin Doubs Samedi 7 août à partir de 10h jusqu’à 18h / dimanche 8 août de 10h à 18h

Tout le week-end : Rencontres et dédicaces avec la liste des auteurs présents (http://salon-du-livre-gellin/overblog.com).

Samedi 7 août à 16h : atelier d’écriture animé par Christelle Ravey

Exposition de Laurence V. ; Photos et créations textiles

Organisé par l’Association «Les Z’Alouniers». +33 6 32 28 61 28 Samedi 7 août à partir de 10h jusqu’à 18h / dimanche 8 août de 10h à 18h

Organisé par l'Association «Les Z'Alouniers».

