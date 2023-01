Salon du Livre Cita’Livres Le Château-d’Oléron Le Château-d'Oléron Le Château-d'Oléron Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Charente-Maritime Le Château-d’Oléron Le salon du livre, Cita’Livres fête ses 10 ans en présence d’auteurs et de maisons d’édition nationaux, régionaux et locaux, d’artisans œuvrant autour du monde du livre.

Au programme: conférences, animations , dédicaces, spectacle jeunesse, expositions.. lacitadelledulivreoleron@gmail.com +33 6 67 37 97 76 http://cita-livre.fr/ Le Château-d’Oléron

