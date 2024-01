Salon du livre Citalivres Salles de l’Arsenal de la Citadelle Le Château-d’Oléron, samedi 13 avril 2024.

Salon du livre Citalivres Salles de l’Arsenal de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-14 19:00:00

Conférences, rencontres, signatures avec des auteurs locaux et nationaux : Mazarine Pingeot, Lionel Duroy, Dominique Rocheteau, Sarah Chiche et pour le 900°anniversaire de la naissance d’Aliénor d’Aquitaine : Clara Dupont Monod et Martin Aurell.

Salles de l’Arsenal de la Citadelle Avenue de la Citadelle

Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lacitadelledulivreoleron@gmail.com



