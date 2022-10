Salon du livre Chalon-sur-Saône, 15 novembre 2022, Chalon-sur-Saône.

2022-11-15 – 2022-11-15

6ème salon du livre dans le hall du Centre hospitalier

Cette belle initiative, ouverte à tous les publics, c’est à l’association « Lire à l’Hôpital », en charge de la bibliothèque, qu’on la doit. Ainsi, le mardi 15 novembre prochain, le hall du Centre Hospitalier William Morey se transformera en un lieu de rencontres culturelles et accueillera une quarantaine d’auteurs de toutes plumes, du polar aux livres jeunesse en passant par les livres régionaux, les BD et les mangas.

Parmi eux, Sandrine COLLETTE, Didier CORNAILLE, Danielle THIERY, CARO-LYN, Mikaël LEBESTIAU, JENFEVRE, DUF ou encore Eric RÜCKSTÜHL et Lola SÉMONIN – la Madeleine Proust, vous recevront tout au long de la journée pour répondre à vos questions et vous dédicacer livres, BD et mangas.

Au cours de cette journée des ateliers de dessin se dérouleront pour les enfants hospitalisés et une exposition photos en lien avec un atelier « poterie, écriture et geste graphique » animé en octobre par Céline DAVID à l’EHPAD des Terres de Diane de St Rémy sera présentée.

Pour animer la journée, l’association 501st legion French Garrison et ses bénévoles costumés en « STAR WARS » iront visiter le service de pédiatrie et déambuleront dans le hall du centre hospitalier.

Des élèves de Jean-Jacques PARQUIER coordonnateur et professeur du département « théâtre » du Conservatoire du Grand Chalon, se déplaceront dans le hall afin de capter l’attention des visiteurs et de les amener vers nos auteurs.

Si la bibliothèque de l’hôpital a pour but d’offrir aux personnes hospitalisées une ouverture sur le monde de la littérature, ce salon a aussi l’ambition d’ouvrir le Centre Hospitalier sur son environnement, sur la ville et le territoire qui l’entoure.

Lire à l’Hôpital, mardi 15 novembre 2022 de 10h à 18h, hall du Centre Hospitalier William Morey.

Opération soutenue par le Département, le Grand Chalon, la Mairie de Chalon, le Relais H café, le Conservatoire, l’association 501st legion French Garrison, la librairie la Mandragore.

lahsalondulivre@gmail.com +33 3 85 44 66 88

