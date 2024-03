Salon du livre Centre Alain Poher / Bondues Bondues, samedi 23 mars 2024.

Salon du livre Événement phare de sa politique culturelle, Bondues prépare son 25e

Salon du Livre. 200 auteurs au cœur de l’actualité et 15 000 visiteurs sont attendus. 23 et 24 mars Centre Alain Poher / Bondues gratuit

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-24T09:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:30:00+01:00

2 500 m2

dédiés aux livres et à la littérature :

● 50 exposants (éditeurs et libraires)

● Des espaces thématiques : Littérature générale, New Romance, Bien-être, Jeunesse, Petite Enfance

(pour les 0-3 ans).

● Un Forum pour des échanges inédits avec les auteurs invités, animés par des journalistes

spécialisés en littérature.

● Un Jardin des livres lieu d’exposition des œuvres réalisées par les classes de la Métropole

participantes au concours des écoles.

200 auteurs qui font l’actualité littéraire attendus, parmi lesquels

Parmi les auteurs présents, le Salon du Livre accueillera cette année

Franck THILLIEZ, Serena GIULIANO, Jacques PRADEL, Laurent DELMAS, Gervais MARTEL, Henri LECONTE, Luc LEBLANC, Mathias MALZIEU, Babette DE ROZIERES, Lise BARTOLI, Pierre HASKI, Margot DESSENNE, Nathalie MARQUAY-PERNAUT, Paul EL KHARRAT, Salhia BRAKHLIA, Valérie BENAÏM, Bart VAN LOO, Cyril CARRERE, Sophie ROUVIER, Audrey FELLA, Jérôme FOURQUET, Grégor PÉAN, Lylyblabla, Delinda DANE, …

Centre Alain Poher / Bondues Chemin Saint Georges, Bondues Bondues 59910 Nord Hauts-de-France

