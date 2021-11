Salon du livre Buzet-sur-Baïse, 14 novembre 2021, Buzet-sur-Baïse.

Salon du livre Buzet-sur-Baïse

2021-11-14 – 2021-11-14

Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne Buzet-sur-Baïse

Pour cette 5ème édition, Bibliothèque et Culture pour Tous a réuni 50 auteurs autour de son Parrain Jean-Pierre Alaux.

Ateliers enfants par C. Dougnac, les Prix littéraires enfants et adultes, la dictée par A. Paraillous, conférence avec P. Courreoux et la cuvée du salon 2021.

+33 5 53 79 64 39

Bibliothèque et Culture pour Tous

Buzet-sur-Baïse

