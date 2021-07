Bretoncelles Bretoncelles Bretoncelles, Orne Salon du livre Bretoncelles Bretoncelles Catégories d’évènement: Bretoncelles

Orne

Salon du livre Bretoncelles, 24 octobre 2021-24 octobre 2021, Bretoncelles. Salon du livre 2021-10-24 10:00:00 – 2021-10-24 18:00:00

Bretoncelles Orne Bretoncelles Salon du livre tous genres confondus.

Organisé par l’association « Plumes et Talents » à la salle des fêtes de Bretoncelles – Entrée gratuite. Salon du livre tous genres confondus.

Organisé par l’association « Plumes et Talents » à la salle des fêtes de Bretoncelles – Entrée gratuite. labelouette@yahoo.fr +33 2 37 37 28 97 http://www.bretoncelles.fr/ Salon du livre tous genres confondus.

Organisé par l’association « Plumes et Talents » à la salle des fêtes de Bretoncelles – Entrée gratuite. dernière mise à jour : 2021-01-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bretoncelles, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Bretoncelles Adresse Ville Bretoncelles lieuville 48.43042#0.88719