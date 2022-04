Salon du Livre, Beaupuy se livre Beaupuy, 7 mai 2022, Beaupuy.

Salon du Livre, Beaupuy se livre Beaupuy

2022-05-07 – 2022-05-08

Beaupuy 47200 Beaupuy

Le Salon du livre de Beaupuy est un événement majeur qui permet aux auteurs et aux lecteurs de se rencontrer et partager leur passion commune, un espace de rencontres et d’échanges autour de l’écrit.

Au programme : Auteurs en signature, animations en continu, Escape games littéraires sur la piste des auteurs, Salon de lecture pour les plus jeunes, lectures impromptues avec Les Voix de Garonne, exposition de peinture…etc

Retrouvez le programme complet en téléchargement.

+33 5 53 64 25 07

ABC Culture

Beaupuy

dernière mise à jour : 2022-03-24 par