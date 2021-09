Salon du livre: balade litteraire Lons, 12 septembre 2021, Lons.

Salon du livre: balade litteraire 2021-09-12 10:00:00 – 2021-09-12 18:30:00 Mail Coubertin Forêt de Lons

Lons Pyrénées-Atlantiques Lons

Premier événement lonsois entièrement dédié à la littérature: Rencontre avec près d’une soixantaine d’auteurs venus de toute la France, atelier d’écriture, conférences, lectures et bourse aux livres sont au programme de cette première édition. La littérature jeunesse ne sera pas en reste avec un espace entièrement dédié aux enfants. Deux associations seront également mobilisées : « À vos plumes » proposera un atelier d’écriture et l’AFAP une bourse aux livres. De même, la médiathèque accueillera deux conférences : « Moyen-Âge et contes de fées » et « Les chemins de Compostelle ». L’occasion de (re) découvrir les bois et chemins de promenade lonsois !

La grande originalité de ce salon réside dans le choix du lieu. Ici, grande place est faite à la nature ! En effet, les auteurs tiendront leur stand le long des chemins de promenade, créant ainsi une balade démarrant à la Plaine des Sports.

+33 5 59 40 32 32

ville de lons

