Salon du Livre Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

Salon du Livre Aubigny-sur-Nère, 3 juillet 2022, Aubigny-sur-Nère. Salon du Livre Aubigny-sur-Nère

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 18:00:00

Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère Au programme :

– Rencontres

– Dédicaces

– Animations

– Buvette Le Comité de Jumelage Aubigny-Vlotho organise un salon du livre le dimanche 3 juillet dans la salle des fêtes d’Aubigny-sur-Nère. +33 2 36 24 18 99 Au programme :

– Rencontres

– Dédicaces

– Animations

– Buvette salon du livre

Aubigny-sur-Nère

dernière mise à jour : 2022-05-19 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

Détails Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse Ville Aubigny-sur-Nère lieuville Aubigny-sur-Nère Departement Cher

Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubigny-sur-nere/

Salon du Livre Aubigny-sur-Nère 2022-07-03 was last modified: by Salon du Livre Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 3 juillet 2022 Aubigny-sur-Nère cher

Aubigny-sur-Nère Cher