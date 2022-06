Salon du livre ancien Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: 67120

Molsheim

Salon du livre ancien Molsheim, 29 octobre 2022, Molsheim. Salon du livre ancien Molsheim

2022-10-29 10:00:00 – 2022-10-30 18:00:00

Molsheim 67120 Plus de 25 libraires très spécialisés dans le livre ancien, les estampes, les cartes postales, les cartes à jouer, ou bien dans des livres plus courants à des prix très accessibles 25 libraires d’ancien et d’occasion vous proposent des ouvrages à tous les prix et pour tous les goûts. +33 6 76 47 04 58 Plus de 25 libraires très spécialisés dans le livre ancien, les estampes, les cartes postales, les cartes à jouer, ou bien dans des livres plus courants à des prix très accessibles Molsheim

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: 67120, Molsheim Autres Lieu Molsheim Adresse Ville Molsheim lieuville Molsheim Departement 67120

Molsheim Molsheim 67120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/molsheim/

Salon du livre ancien Molsheim 2022-10-29 was last modified: by Salon du livre ancien Molsheim Molsheim 29 octobre 2022 67120 Molsheim

Molsheim 67120