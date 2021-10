Souvigny Souvigny Allier, Souvigny Salon du livre ancien et d’occasion Souvigny Souvigny Catégories d’évènement: Allier

Souvigny

Salon du livre ancien et d’occasion Souvigny, 20 novembre 2021, Souvigny. Salon du livre ancien et d’occasion 2021-11-20 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-21 18:00:00 18:00:00

Souvigny Allier Souvigny EUR participation de libraires spécialisés et d’artisans connexes au livre ancien, la gravure, la reliure, etc… talon.joel03@gmail.com +33 6 03 61 56 61 dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Souvigny Autres Lieu Souvigny Adresse Ville Souvigny lieuville 46.53537#3.19287