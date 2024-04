Salon du livre ancien, de l’image, du vieux papier et du disque vinyle Salle Trianon Lion-sur-Mer, samedi 13 avril 2024.

Salon du livre ancien, de l’image, du vieux papier et du disque vinyle Salle Trianon Lion-sur-Mer Calvados

Samedi

Plongez-vous dans l’univers fascinant du passé au Salon du livre ancien, de l’image, du vieux papier et du disque vinyle. Explorez des trésors oubliés, des photographies vintage, des manuscrits anciens et des vinyles rares, le tout réunis dans un cadre qui respire l’histoire. Cet événement est une véritable invitation à la découverte et à la nostalgie, où chaque objet raconte une histoire unique. Que vous soyez collectionneur passionné ou simplement curieux, vous trouverez certainement votre bonheur parmi les trésors exposés.

Date et horaire :

2024-04-13 10:00:00

2024-04-14 18:00:00

Salle Trianon Place du 18 Juin 1940

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie

