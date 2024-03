Salon du Livre Ancien Bourbon-Lancy, samedi 6 avril 2024.

Salon du Livre Ancien Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

La Ville de Bourbon-Lancy et son Pôle Culture et Communication organisent la 9ème édition de son Salon du Livre Ancien à l’espace culturel Saint-Léger, les samedi 6 et dimanche 7 avril 2024 de 10h à 18h.

L’occasion de partager avec des professionnels de la librairie ancienne.

Entrée Libre

De plus, pendant le week-end, de 15h à 17h30, la Médiathèque Pierre Perrault organisera un atelier gratuit de conception de hérissons à partir de livres abîmés et de documents recyclés.

Renseignements 03 85 89 23 23

avec le concours de LACME 3 rue Lenôtre 03400 Yzeure Tél 06 03 61 56 61 www.lacme03.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Espace culturel Saint-Léger

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

