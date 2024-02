Salon du Livre Africain de Paris 2024 à la Mairie du 6e arrondissement Mairie du 6e arrondissement Paris, vendredi 15 mars 2024.

Du vendredi 15 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

vendredi

de 12h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

La réservation pour les conférences est conseillée par les biais du site internet ou de la page Facebook

La mairie du 6e arrondissement accueille ce salon du livre africain du 15 au 17 mars 2024. La Côte d’Ivoire sera cette année l’invitée d’honneur.

L’Afrique littéraire au cœur de Paris

Thème : Décloisonner les imaginaires, Repenser les futurs

Du 15 au 17 mars, la 3ème édition du Salon du Livre Africain de Paris se déroulera,

comme tous les ans, au cœur du quartier latin, à la Mairie du 6ème arrondissement.

Le Salon du livre africain de Paris vous propose de venir rencontrer des auteurs, des éditeurs, d’assister à des conférences autour de la littérature africaine. Des expositions et des spectacles seront également organisés.

Plus de 200 auteurs et 60 éditeurs et libraires vous présenteront le meilleur de la littérature africaine. Cette année, la Côte d’Ivoire sera l’invitée d’honneur.

À l’occasion du Salon, deux Prix littéraires seront remis:

– Le Grand Prix Afrique (des écrivains de langue française), ancien Grand prix

littéraire d’Afrique noire

– Le Prix Beaux livres de la Maison de l’Afrique.

Le programme des conférences et débats, les horaires des séances de dédicaces ainsi que la liste complète des participants sera posté sur site internet du salon le 1er mars 2024.

www.salondulivreafricaindeparis.com

Mairie du 6e arrondissement 78 rue Bonaparte 75006 Paris

Contact : https://www.salondulivreafricaindeparis.com https://www.facebook.com/salondulivreafricaindeparis

@Monjou