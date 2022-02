Salon du livre à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

2022-02-19 09:00:00 – 2022-02-19 17:00:00

Venez découvrir le 1er salon du livre organisé par l'association Festidklé qui rassemblera une trentaine d'écrivains accompagnés de leurs éditeurs. Vous pourrez acheter les ouvrages et les faire dédicacer par les auteurs. Participez également à un atelier dessin de caricature qui se trouvera sur place.. Rendez-vous salle Demoustier à Villers-Cotterêts, de 9h à 17h (passe vaccinal et port du masque obligatoires)

