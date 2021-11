Metz Metz Metz, Moselle SALON DU LIVRE – 9E ÉDITION DU ‘LIVRE EN HIVER’ Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

SALON DU LIVRE – 9E ÉDITION DU 'LIVRE EN HIVER' Metz, 22 janvier 2022, Metz.

2022-01-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-01-22 18:00:00 18:00:00 Place d'Armes Grands salons de l'hôtel de ville de Metz

Metz Moselle Metz Salon du livre : 9eme édition du « Livre en hiver »

Une cinquantaine d’auteurs autour de la marraine Sophie CHERER.

A 15H, rencontre littéraire avec Sophie CHERER autour de son livre « Tuer Van Gogh » (Ed. Ecole des loisirs)- Animation Nicole FAESSEL –

Inauguration à 11H30 +33 6 86 70 49 11 http://www.associationplumesaconnaitre.com/ Simon LAGACHE

