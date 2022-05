[Salon du livre] 2ème édition Sainte-Marguerite-sur-Mer, 8 mai 2022, Sainte-Marguerite-sur-Mer.

[Salon du livre] 2ème édition Salle du point de rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 Salle du point de rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer

Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime Sainte-Marguerite-sur-Mer

L’Association Culture Art et Patrimoine d’AILLy ouvre son second Salon du Livre. Il est orchestré par Maryse et Philippe Dulong, membres de l’association et libraires.

De nombreux éditeurs et auteurs régionaux et nationaux dans les domaines artistiques, historiques, philosophiques, poétiques, témoignages, jeunesse, BD vous accueilleront pour partager leur passion et dédicacer leurs livres

Avec la participation : Mairies de Ste Marguerite sur Mer, Quiberville, Longueil, le Département 76

capailly.bureau@gmail.com +33 6 43 81 08 33

dernière mise à jour : 2022-04-28 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie