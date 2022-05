Salon du Livre 2ème Edition Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Fécamp Découvre le Salon du livre Sylvaine Lebon Une quarantaine d’auteurs nationaux et régionaux seront présents autour de dédicaces, de moments de rencontres ou d’animations. En partenariat avec la librairie Le Chat Pitre. Le Samedi 16 et le Dimanche 17 juillet 2022

Horaires : Le samedi : de 14h à 18h

Le dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

École Municipale d’Arts Plastiques, 27 boulevard Albert 1er 76400 FECAMP

