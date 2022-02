Salon du Livre 2022 de Parentis-en-Born Parentis-en-Born, 14 mai 2022, Parentis-en-Born.

Salon du Livre 2022 de Parentis-en-Born Rue Jules Ferry Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 18:00:00 Rue Jules Ferry Arènes Roland Portalier

Parentis-en-Born Landes Parentis-en-Born

EUR 0 0 C’est dans les Arènes Roland Portalier qu’aura lieu Le Salon du Livre 2022 de Parentis-en-Born.

Auteurs, illustrateurs et éditeurs seront présents pour vous faire découvrir leurs nouveautés et les dédicacer.

Le thème 2022 : SCIENCES & FICTIONS

Venez rencontrer Mélanie LAUNAY, lauréate du Prix littéraire aufeminin – Michel Lafon 2020 et auteure de “669 Peony Street” aux éditions Michel Lafon et “Le Bestiaire fantastique” aux éditions de la Châteleine.

Participez aux ateliers d’illustrations de Luc TURLAN, dessinateur et auteur de “Crapoto”, “Peluchon” et d’autres livres jeunesse chez Geste éditions. Il sera accompagné de Véronique HERMOUET, illustratrice jeunesse et auteure des aventures de « Poiplume et Dokipic ».

Le programme complet sur www.parentis.fr

+33 5 58 82 71 46

Parentis-en-Born

Rue Jules Ferry Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born

