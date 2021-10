Salon du Jeu “Jeux m’amuse” Ribérac, 16 octobre 2021, Ribérac.

Salon du Jeu “Jeux m’amuse” 2021-10-16 – 2021-10-17

Ribérac Dordogne Ribérac

Salon du Jeu de Ribérac avec de nombreux partenaires. Escape Game, jeux de cartes de collection, super smash Bros Ultimate sur Switch, retrosmatch consoles d’hier et d’aujourd’hui, initiation de poker, laser Game, exposition de lego et jeu de construction, jeux d’antan, jeux de roles avec la confrérie des jeteurs de dés…

Entrée et Jeux gratuits pour tous. Buvette et restauration sur place.

Samedi 10h – 02h

Dimanche 10h – 17h

Salon du Jeu de Ribérac avec de nombreux partenaires. Escape Game, jeux de cartes de collection, super smash Bros Ultimate sur Switch, retrosmatch consoles d’hier et d’aujourd’hui, initiation de poker, laser Game, exposition de lego et jeu de construction, jeux d’antan, jeux de roles avec la confrérie des jeteurs de dés…

Entrée et Jeux gratuits pour tous. Buvette et restauration sur place.

Samedi 10h – 02h

Dimanche 10h – 17h

Salon du Jeu de Ribérac avec de nombreux partenaires. Escape Game, jeux de cartes de collection, super smash Bros Ultimate sur Switch, retrosmatch consoles d’hier et d’aujourd’hui, initiation de poker, laser Game, exposition de lego et jeu de construction, jeux d’antan, jeux de roles avec la confrérie des jeteurs de dés…

Entrée et Jeux gratuits pour tous. Buvette et restauration sur place.

Samedi 10h – 02h

Dimanche 10h – 17h

© Pixabay

dernière mise à jour : 2021-10-01 par