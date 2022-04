Salon du jeu épisode 6 par Créa’Ludik 02 Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Salon du jeu épisode 6 par Créa'Ludik 02 Saint-Quentin, 19 novembre 2022, Saint-Quentin.

2022-11-19 12:00:00 – 2022-11-20 19:00:00

Saint-Quentin Aisne Le salon Créa’ludik 02 est de retour pour son épisode 6 qui se déroulera au Palais de Fervaques. Découvrez les jeux de société dits “modernes” au grand public ainsi que tout ce qui s’y rapporte. Le salon est organisé par l’association Saint-Quentinoise l’Ar ‘Aisne des jeux avec le soutien d’associations de la région qui ont pour objectif de faire partager leur passion ludique. Les diverses animations du week-end : • présentations de jeux de société avec un pôle enfant/famille

• session de jeux de rôles

• jeux de figurines

• jeux de cartes

• tournois

• concours Cosplay

• expositions Lego Mais vous pourrez aussi retrouver

• une super tombola avec pleins de lots

• un dépôt vente

• des auteurs

• des éditeurs

Saint-Quentin

