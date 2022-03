Salon du Jardin Portets, 10 avril 2022, Portets.

Salon du Jardin Portets

2022-04-10 09:00:00 – 2022-04-10 18:00:00

Portets Gironde Portets

Ateliers liés au jardinage (greffes, taille, permaculture) et ateliers portant sur la décoration (art floral, macramé).

Spectacle de capes et d’épées par les Lames de Montesquieu et le théâtre de Montesquieu. Représentations à 11h30 et 15h.

+33 6 32 38 74 42

Florigraves

Portets

