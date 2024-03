Salon du groupement des artistes villeneuvois Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq, samedi 23 mars 2024.

Le groupement des artistes villeneuvois organise son grand salon de printemps du 23 au 31 mars 2024 à la salle Marianne.

Programme

Plus de 300 oeuvres exposées réalisées par 70 artistes utilisants des techniques diverses et variées : peinture, aquarelle, pastel, dessin, gravure, modelage ou encore sculpture.

Vous aurez la possibilité de vous offrir les oeuvres d’art des artistes pour de petits prix (de 10€ à 50€).

L’association

Le groupement des artistes villeneuvois est une association créée en 1975 réunissant 130 adhérents, artistes et amateurs avertis , en peinture, aquarelle, pastel, dessin, gravure, modelage et sculpture.

Les adhérents bénéficient de 8 ateliers hebdomadaires de 2 à 3 heures en modèle vivant, nu, vêtu, portrait et modelage au sein de la maison de quartier Pasteur.

Salle Marianne Rue de la station, 59650 Villeneuve-d'Ascq