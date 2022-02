Salon du Goût Martel, 16 avril 2022, Martel.

Salon du Goût Martel

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-17 18:00:00

Martel

14h00 ouverture du salon des sites remarquables du goût – 14h00/18h00 intervention d'Interfel auprès des écoles.

16 Avril : conférence de C. Boyer ethnobotaniste, “le noyer dans tous ses états” ; exposition “tourin et toupine” du PAH ; visite de la station de la noix et du moulin à l’huile de noix ; intervention d’Interfel : jeu de la roue des fruits et des légumes. Démonstration culinaire d’Alexis Rageot des Saveurs des Halles de Martel : 3 €

12H00 inauguration officielle en présence de Thierry Marx. 12h30/14h00 : Ateliers culinaires parents-enfants avec les jeunes du Bachelor de T. Marx 3€ ; 15h00/16h30 conte de C. Bouscarel dans le cloître des Mirepoises (à partir de 7 ans) 15h00 démonstration culinaire d’Andrieux, chef au château de La Treyne 3€ ; 16h30 démonstration culinaire du chef Bardet du Gindreau à Saint-Médard de Catus 3€ ; 16h30 jeu de piste proposé par le PAH (à partir de 6 ans)

17 Avril : 10H conférence de C. Boyer, ethnobotaniste, à propos du noyer 10h00 exposition “tourin et toupine” du PAH. 10h30 intervention de la station de la noix et du moulin sur le salon, intervention d’Interfel pour un jeu de’ la roue des fruits et des légumes,et démonstration culinaire du chef Robin de “l’allée des vignes” à Cajarc 3€ ; 15h00 conte de C. Bouscarel au cloître et 16h30/17h30 démonstration culinaire de Chambon du Pont de l’Ouysse 3€

A Martel, durant tout un week-end, aura lieu le salon des sites remarquables du goût. Cet événement sera composé de différents ateliers culinaires, démonstrations de grands chefs lotois, et d’autres interventions, telles conférence ou conte.

+33 6 85 12 86 71

Martel

