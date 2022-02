Salon du geek Ciel Ciel Catégories d’évènement: Ciel

Saône-et-Loire

Salon du geek Ciel, 16 avril 2022, Ciel. Salon du geek Ciel

2022-04-16 08:30:00 – 2022-04-17 18:00:00

Ciel Saône-et-Loire Ciel EUR 0 0 La boutique spécialisée en informatique et jeux vidéos de Verdun-sur-le-Doubs organise un salon du geek ainsi qu’un championnat régional du jeu Yu-Gi-Oh! Buvette, restauration, exposants et vendeurs de l’univers Geek au programme. +33 3 85 42 64 06 La boutique spécialisée en informatique et jeux vidéos de Verdun-sur-le-Doubs organise un salon du geek ainsi qu’un championnat régional du jeu Yu-Gi-Oh! Buvette, restauration, exposants et vendeurs de l’univers Geek au programme. Ciel

