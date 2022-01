Salon du Geek 3.0 Saint-Quentin, 19 février 2022, Saint-Quentin.

Salon du Geek 3.0 Saint-Quentin

2022-02-19 10:00:00 – 2022-02-20 19:00:00

Saint-Quentin Aisne

Le retour de la fameuse exposition réservée aux geek, mais pas que !

Cette troisième édition proposera de plonger dans l’univers des jeux vidéo et de ses mondes parallèles.

Au programme :

– Des tournois : Just Dance, Call of Duty, Fifa, et le désormais célèbre Fortnite !

– De l’histoire ! Les jeux vidéo ont eux aussi de passionnantes histoire à raconter ! Des consoles rétro seront aussi accessibles au côtés des nouvelles génerations.

– Des concours de cosplays, des initiations, des apparitions de mascottes (Mario, Sonic, Pikachu, et Minion).

– Des concerts !

Le retour de la fameuse exposition réservée aux geek, mais pas que !

Cette troisième édition proposera de plonger dans l’univers des jeux vidéo et de ses mondes parallèles.

Au programme :

– Des tournois : Just Dance, Call of Duty, Fifa, et le désormais célèbre Fortnite !

– De l’histoire ! Les jeux vidéo ont eux aussi de passionnantes histoire à raconter ! Des consoles rétro seront aussi accessibles au côtés des nouvelles génerations.

– Des concours de cosplays, des initiations, des apparitions de mascottes (Mario, Sonic, Pikachu, et Minion).

– Des concerts !

salondugeek.02@gmail.com

Le retour de la fameuse exposition réservée aux geek, mais pas que !

Cette troisième édition proposera de plonger dans l’univers des jeux vidéo et de ses mondes parallèles.

Au programme :

– Des tournois : Just Dance, Call of Duty, Fifa, et le désormais célèbre Fortnite !

– De l’histoire ! Les jeux vidéo ont eux aussi de passionnantes histoire à raconter ! Des consoles rétro seront aussi accessibles au côtés des nouvelles génerations.

– Des concours de cosplays, des initiations, des apparitions de mascottes (Mario, Sonic, Pikachu, et Minion).

– Des concerts !

Salon du Geek

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-01-17 par