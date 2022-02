SALON DU FLIPPER – 12 & 13 MARS 2022 – 4ÈME EDITION Essey-lès-Nancy, 12 mars 2022, Essey-lès-Nancy.

2022-03-12 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-13 18:00:00 18:00:00

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy

L’association les Flippés en partenariat avec le Conseil de quartier Kléber-Ozerailles réunira pour la 4ème édition toutes les générations autour du salon du Flipper qui se tiendra les 12 et 13 mars 22.

C’est une vraie fête qui se prépare. Les sons et les couleurs seront bien au rendez-vous puisqu’une cinquantaine de machines seront là et ne demanderont qu’à être utilisées et ceci de manière gratuite.

Seul le prix de l’entrée sur le salon sera demandé, soit 3 euros pour passer la journée si on veut.

Mais en plus des flippers d’autres prestations vous seront proposées : la vente de pièces détachées neuves ou d’occasion, l’accès en libre-service de juke-box, bornes d’arcade, jeu de fléchettes, baby-foot, et également, une buvette et petite restauration sur place pour le bonheur des petits et des grands.

Un rendez-vous à réserver absolument dans vos agendas !

INFOS PRATIQUES :

– Samedi 12 mars 22 de 10h00 à 19h00

– Dimanche 13 mars 22 de 10h00 à 18h00

– Entrée : 3€ la journée

– Gratuit pour les moins de 10 ans (machines en accès gratuit et illimité)

– Buvette et petite restauration sur place

– Contact : 06 08 21 13 28 – Email : lesflippesdessey@gmail.com

+33 6 08 21 13 28

