Briis Sous Forges, le dimanche 27 mars à 10:30

Bonjour, Le 27/03/2022, Essonne Naturellement Citoyenne et la municipalité de Briis Sous Forges organisent le salon du “Livre en liberté” dans le cadre du festival “Briis en liberté. Un stand associatif de recherche contre le cancer des enfants sera aussi proposé pour mêler culture et partage. Le salon comprendra une cinquantaine d’auteurs et 6 maisons d’éditions Je reste à votre disposition pour vous expliquer notre démarche et parler de ce nouveau salon. En vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous porterez à ma requête. Bien cordialement. Olivier Thérond 06.03.67.47.82

Entrée libre

Une cinquantaine d’auteurs dont Thierry de Carbonnières, acteur et 6 maisons d’éditions. Tous les styles de livres, pour tous les âges. Briis Sous Forges Salle communale Briis Sous Forges Essonne

2022-03-27T10:30:00 2022-03-27T11:00:00

