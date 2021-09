Lyon 8e Arrondissement Lyon 8e Arrondissement Lyon-8E-Arrondissement, Rhône Salon du DVD – Festival Lumière Lyon 8e Arrondissement Lyon 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon-8E-Arrondissement

Rhône

Salon du DVD – Festival Lumière Lyon 8e Arrondissement, 10 octobre 2021, Lyon 8e Arrondissement. Salon du DVD – Festival Lumière 2021-10-10 10:30:00 10:30:00 – 2021-10-10 19:30:00 19:30:00 Village du Marché International du Film Classique (MIFC) Rue du Premier Film

Lyon 8e Arrondissement Rhône Lyon 8e Arrondissement Le festival Lumière revient avec la seconde édition du salon du DVD à Lyon, ouvert à tous. contact@institut-lumiere.org +33 4 78 78 18 95 http://www.mifc.fr/programme/salon-du-dvd-2021.html dernière mise à jour : 2021-09-16 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Lyon-8E-Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 8e Arrondissement Adresse Village du Marché International du Film Classique (MIFC) Rue du Premier Film Ville Lyon 8e Arrondissement lieuville 45.74536#4.86869