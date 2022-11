Salon du disque et de la BD Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy

Salon du disque et de la BD Loctudy, 23 avril 2023, Loctudy. Salon du disque et de la BD

Complexe de Kerandouret Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy Finistère Rue Hent Poull Gleuvian Complexe de Kerandouret

2023-04-23 09:00:00 – 2023-04-23 18:00:00

Rue Hent Poull Gleuvian Complexe de Kerandouret

Loctudy

Finistère Rendez-vous le salon du disque et de la BD organisé à Loctudy !

Ventes, dédicaces, expos et petite restauration au programme. Petite restauration.

Respect de la réglementation en vigueur.

Inscriptions avant le 1er avril 2023 pour les stands : Ouvert à tous: professionnels et particuliers ! farloctudy@gmail.com +33 2 98 87 92 67 Rue Hent Poull Gleuvian Complexe de Kerandouret Loctudy

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Loctudy Finistère Rue Hent Poull Gleuvian Complexe de Kerandouret Ville Loctudy lieuville Rue Hent Poull Gleuvian Complexe de Kerandouret Loctudy Departement Finistère

Loctudy Loctudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loctudy/

Salon du disque et de la BD Loctudy 2023-04-23 was last modified: by Salon du disque et de la BD Loctudy Loctudy 23 avril 2023 Complexe de Kerandouret Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy Finistère finistère Loctudy

Loctudy Finistère