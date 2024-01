Salon du disque et de la BD Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy, dimanche 21 avril 2024.

Salon du disque et de la BD Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy Finistère

Le Salon Bigouden du Disque et de la BD se tiendra à Loctudy le 21 avril, de 9 h à 18h au complexe sportif de Kerandouret.

En plus des exposants Vinyles, CD, DVD, cette année, le Salon accueillera des auteurs de BD, de livres sur le rock, mais aussi des vendeurs d’instruments et des ateliers de lutherie.

Restauration sur place. .

Rue Hent Poull Gleuvian Complexe de Kerandouret

Loctudy 29750 Finistère Bretagne farloctudy@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00



L’événement Salon du disque et de la BD Loctudy a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Destination Pays Bigouden Sud