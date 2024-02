SALON DU DISQUE ET DE LA BD MPT Jean Moulin Le Mans, dimanche 25 février 2024.

SALON DU DISQUE ET DE LA BD MPT Jean Moulin Le Mans Sarthe

Vente de disques (vinyles, cd) neufs ou d’occasion, mais également des BD, DVD, littérature enfantine, mangas et produits dérivés (30 exposants venus de la France entière)

Le dimanche 25 février 2024 se déroulera le 16ème salon du disque et de la BD du Mans.

Une trentaine d’exposants venus de la France entière sont attendus pour proposer disques vinyles, CD’s, DVD’s, bandes dessinées, littérature enfantine, mangas, produits dérivés…

Une platine vinyle (fournie par Boulanger) sera à gagner sur place, par tirage au sort.

Comme pour les éditions précédentes la foule des amoureux des disques et des Bd ainsi que tous les curieux seront présents afin de passer une agréable journée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. (Buvette et restauration sur place)

Entrée de 9h à 18h 1 euro. 1 1 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 09:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

MPT Jean Moulin 23 Rue Robert Collet

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire christophe.acv72@gmail.com

L’événement SALON DU DISQUE ET DE LA BD Le Mans a été mis à jour le 2024-02-20 par eSPRIT Pays de la Loire