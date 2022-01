SALON DU DISQUE ET DE LA BD Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

SALON DU DISQUE ET DE LA BD Le Mans, 27 février 2022, Le Mans. SALON DU DISQUE ET DE LA BD Maison Pour Tous Jean Moulin 23, rue Robert Collet Le Mans

2022-02-27 09:00:00 – 2022-02-27 18:00:00 Maison Pour Tous Jean Moulin 23, rue Robert Collet

Le Mans Sarthe EUR 1 Le salon du disque et de la BD 2022 se tiendra le dimanche 27 février 2022.

Exposants avec disques vinyles CD DVD BD mangas livres produits dérivés.

Entrée 1 euro. 13ème édition du salon du disque et de la bande dessinée du Mans. christophe.acv72@gmail.com http://acv72.over-blog.com/ Le salon du disque et de la BD 2022 se tiendra le dimanche 27 février 2022.

Exposants avec disques vinyles CD DVD BD mangas livres produits dérivés.

Entrée 1 euro. Maison Pour Tous Jean Moulin 23, rue Robert Collet Le Mans

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Maison Pour Tous Jean Moulin 23, rue Robert Collet Ville Le Mans lieuville Maison Pour Tous Jean Moulin 23, rue Robert Collet Le Mans

Le Mans Le Mans https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/