Salon du disque, CD et DVD de collection Aix-en-Provence, 27 mai 2022, Aix-en-Provence.

Salon du disque, CD et DVD de collection Aix-en-Provence

2022-05-27 09:00:00 – 2022-05-28 19:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Cette animation devrait accueillir des centaines de personnes intéressées par tous les genres de musiques. Plus de 100 000 disques vinyle et C.D., affiches, D.V.D., magazines, tout ce qui se rapporte aux artistes, des articles d’une belle diversité et en excellent état, seront proposés par des disquaires professionnels.



Les acheteurs trouvent à la fois de la marchandise la plus diverse, et surtout de bonne qualité. Il y en a pour tous les goûts, tous les genres, toutes les époques, des plus connus aux introuvables.



Genres musicaux : Rock, Jazz, Blues, Country, Soul, Pop, Rap, Funky, etc.

Variétés françaises et étrangères, Folklore, documents sonores, affiches, bandes dessinées, musiques de films, etc…Tous les genres, toutes les époques !

Depuis plus de 25 ans Sonorama organise des salons du disque à Aix-en-Provence. Les prochaines éditions ont lieu sur la place du Général de Gaulle (La Rotonde) avec une dizaine de disquaires professionnels venus de toute la France

jean.marchandiau83@gmail.com

