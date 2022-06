Salon du dessin érotique Salo X Salle d’exposition, 9 juin 2022, Paris.

Du jeudi 09 juin 2022 au dimanche 12 juin 2022 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

. payant Entrée payante à prix libre

Le salon du dessin érotique revient le 9 juin 2022 pour une nouvel édition : la Xème.

142 artistes vous dévoilent une ou plusieurs œuvres érotiques :

Karine Adrover, Levon Agopian, Aleksandra Andrzejewska, Pauline Angotti, Théophile Arcelin, Maria Arendt, Isabelle Audouard, Eugénie Bachelot Prévert, Stéfanni Bardoux, Sarah Barthe, Lina Batov, Myriam Baudin, Tamina Beausoleil, Anya Belyat-Giunta, Nicolas Bernière, Nathalie Bibougou, Jérémy Bindi & Céline Turlotte, Mauro Bordin, Vincent Carlier, John Carrid, Misleidys Castillo Pedroso, Jacques Cauda, Pavel Cazenove, Elsa Cha, Jérémy Chabaud, Emilie Chaix, Dominique Chazy, Fabien Chevrier, Maria Clark, Ayako David Kawauchi, Marielle Degioanni, Harold Denneulin, Franck Derex, Guillaume Dimanche, Delphine Epron, Céline Excoffon, F.A.D, Frédéric Fontenoy, Dominique Forest, Maike Freess, Aurélie Galois, Dom Garcia & Volo Dia, Justine Gasquet, Raziye Ghadimi, Fanny Gosse, Coralie Grandjean, Chloé Granier, Julien Griffaud, Anthony Gripon, Lise-Adèle Groussin, Guacolda, Elen Hallégouët, Thị Hà My Nguyễn, Steven C. Harvey, Jean-Michel Hequet-Vudici, Emmanuelle Hiron, Aurora Homerdotter, Chloé Julien, Thomas Julliot-Decker, Katia Kameneva, Marianne Katser, Kiga, Patsios Konstantine, Esmeralda Kosmatopoulos, Cendres Lavy, Sébastien Layral, Margaux Laurens-Neel, Sophie Lecomte, Olivier Legan, Frédéric Léglise, Thomas Lévy-Lasne, Lucie Linder, Quentin Liu, Nils L.L., Monique Lucas, Jérémy Magniez, Ingrid Maillard, Alain Marciano, Sandra Martagex, Brigitte Masquelier, Marine Médal, Marc Molk, Camille Moravia, Valérie Morraja, Stephane Moreaux, Rachel Morellet, Hidéo Morié, Patrice Mortier, Caramello Nancy Cyneye, Kim Nezzar, Julie Navarro, Rosalie Oakman, Maxime Parodi, Muriel Patarroni, Marilena Pelosi, David Perchey, Julie Perin, Joël Person, Hélène Picard, Thomas Pierre Jean, Marine Pierrot Detry, Pascal Pistacio, Anna Ponchon, Marianne Pradier, Vincent Puren, Christiane Raich, Auréline Roy, Elizabeth Saint-Jalmes, Adèle Salaün Meuriot, Sophie Sainrapt, Paricia Salen, Clotilde Salmon, Delphine Sandoz, Cheyenne Schiavone, Lia Schilder, Aurélie Sicas, Roman Scrittori, Alice Sfintesco, Alberto Sorbelli, Vanda Spengler, Stella Sujin, Raphael Tachdjian, Nathalie Tacheau, Zazoum Tcherev, Yves Tenret, Anne-Claire Thevenot, Tisto, Julie Le Toquin, Julia Tsapurak, Bérénice Vergé, Isabelle Vernier, Michel Vicario, Doïna Vieru, Hannibal Volkoff, Mandra Wabäck, Jojo Wang, G.Wen, Thadé Wolowiec, Anne-Sophie Yacono, Sophie Yin, Dominique Weill, Wenjue Zhang.

» Si l’érotisme n’avait pas eu plus d’importance qu’un doigt dans l’oreille, tout serait différent. Peut-être ne porterait-on pas de culotte et qu’au lieu de passer des soirées à s’empiffrer de pâte à pizza, on ferait l’amour avec des gens de passage, naturellement. Peut-être qu’il y aurait moins de distinctions hommes – femmes, moins d’abus sexuels car le sexe serait considéré comme une activité physique et spirituelle valorisée à pratiquer en salle d’un commun accord et sur inscription, un peu comme le yoga ou le badminton. Les salons de dessins érotiques seraient légion et inscrits dans les programmes scolaires car ils ne seraient pas « transgressifs », mais artistiques et éducatifs. De fait, le salon du dessin érotique est ce qu’il y a de plus naturel au monde, de plus humain et de plus sain, c’est le salon des origines de l’amour et de l’humanité. «

Laurent Quénéhen, commissaire de Salo X

Salle d’exposition 111 Boulevard de Ménilmontant 75011 Paris

Contact :

Les salaisons Salon du dessin érotique – invitation 2022