Salon du couteau Saint-Gervais-sur-Roubion

Saint-Gervais-sur-Roubion

Salon du couteau Saint-Gervais-sur-Roubion, 19 mars 2022, Saint-Gervais-sur-Roubion. Salon du couteau Salle des fêtes Jean Amblard Avenue mont roubion Saint-Gervais-sur-Roubion

2022-03-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-19 18:00:00 18:00:00 Salle des fêtes Jean Amblard Avenue mont roubion

Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme Saint-Gervais-sur-Roubion Exposition et vente de couteaux . Démonstrations de forge .

Restauration et buvette. david@davidlespect.com +33 6 23 03 04 60 Salle des fêtes Jean Amblard Avenue mont roubion Saint-Gervais-sur-Roubion

