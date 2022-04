Salon du Commerce local Le comté,rue de Croix Hem, 23 avril 2022, Hem.

Salon du Commerce local

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Le comté, rue de Croix Hem

Vous pourrez retrouver 25 exposants, bijoux, culinaire, libraire, vetements, sacs et accessoires, produits de beauté, cosmétiques et entretien de la maison, aspirateurs, chocolats et thés.

gratuit

Vous pourrez retrouver 25 exposants, bijoux, culinaire, libraire, vetements, sacs et accessoires, produits de beauté, cosmétiques et entretien de la maison, aspirateurs, chocolats et thés.

Le comté,rue de Croix Hem rue de Croix, Hem Hem Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:30:00 2022-04-24T17:30:00