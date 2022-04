Salon du Climat 2022 Palexpo Hall 3,Rte François-Peyrot 30,1218 Le Grand-Saconnex,Switzerland, 20 avril 2022, Le Grand-Saconnex.

Le Salon International Climate Show sera organisé du 20-21 avril 2022 à Genève Palexpo et sera dédié au marché des innovations durables et des solutions écologiques. Ce rendez-vous incontournable répond à une demande croissante dans ce secteur et donnera une visibilité à toutes les solutions et aboutissements cleantech. Cet événement sera l’opportunité pour les visiteurs du Salon de découvrir les dernières inventions dans le secteur. Les professionnels et les experts auront l’occasion de présenter leurs solutions et savoir-faire dans le domaine environnemental et eco-technique comme la mobilité verte, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, etc. et tous les autres services associés. Ils pourront également échanger dans l’espace networking réservé à cet effet.

Entrée libre

Le Salon International du Climat est dédié aux innovations durables et écologiques à travers l’exposition d’inventions, conférences et activités dans le domaine environnemental et eco-technique.

