**Programme des animations le samedi et le dimanche :** – 5 Ateliers organisés par l’Ecole Supérieure des Métiers de Muret, par groupe de 8 enfants (à partir de 6 ans), sur inscription au stand du Lions Club de Tournefeuille : entre 14h et 16h, chaque 1/2h. – 2 Animations « Accords vins et chocolat » à 11h et à 17h, par les exposants Gourmandises d’Alice et Domaine in Ventis. – 1 Conférence dégustation « Voyage au pays du chocolat : Comment apprendre à goûter le chocolat » à 15h, salle rouge, par Gélis Chocolatier. Des animations sur stand à l’initiative des exposants. – 1 Fontaine à chocolat : en continu. – 1 Espace libre de dessins, coloriages pour les enfants. – 5 tirages de tombola avec lots gourmands. – 1 Tombola « création artistique » : concours avec tirage pour un seul gagnant le dimanche à 17h. Entrée 3€ par adulte (billetterie sur place). Alors, si vous voulez vous régaler, n’attendez plus pour noter ces dates dans votre agenda. Les horaires d’ouverture au public sont : samedi entre 10h et 19h, dimanche entre 10h et 18h. Organisé par le Lions Club de Tournefeuille-Occitanie, au bénéfice des enfants handicapés et malades le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

