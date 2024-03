Salon du chocolat Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, dimanche 24 mars 2024.

Salon du chocolat Rejoignez-nous lors d’une après-midi gourmande à la Maison Rurale : qu’il soit fondant, craquant, au lait, blanc, noir, nature ou agrémenté de noix et de fruits, le chocolat est à l’honneur ! Dimanche 24 mars, 14h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€

Dimanche 24 mars de 14h à 18h, venez fêter l’ouverture de l’exposition autour de différentes démonstrations et animations tout au long de l’après-midi :

Coulage de friture et vente de sujets de Pâques avec le chocolatier de la pâtisserie Saint-Honoré…

Démonstration de décoration d’œufs : découpage, piquage, modelage, décoration à la cire d’abeilles…

A la boutique, aidez le lapin de Pâques à choisir les cadeaux qui vont garnir vos nids de Pâques : livres, cartes, œufs décorés, céramiques, tote-bags, chocolats….

Exposition “Déclinaisons chocolatées” visible du 24 mars au 21 avril 2024.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maison-rurale.fr/manifestation/salon-du-chocolat/ »}]

chocolat dégustation

