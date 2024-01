Salon du chocolat et des saveurs à Figeac Figeac, dimanche 11 février 2024.

Salon du chocolat et des saveurs à Figeac Figeac Lot

Le Rotary club de Figeac vous convie à la 10ème édition du salon du chocolat et des saveurs !

Au profit de la recherche sur la sclérose en plaque et des Restos du Cœurs.

Parrain du Salon 2024 Julien Poisot, Chef étoilé du restaurant “Château de Mercuès”

Animations , démonstration autour du chocolat, il regroupera une trentaine d’exposants offrant une large gamme de chocolats et produits gourmands

Animations adultes et enfants, tombolas3 EUR.

Espace Mitterrand

Figeac 46100 Lot Occitanie prerotary46@gmail.com

Début : 2024-02-11 10:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00



